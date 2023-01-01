Получайте доход до 4500 ₽ в день¹ выполняя доставки из магазинов Магнит как самозанятый курьер по самым высоким тарифам.
Магнит — является одной из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, лидером по количеству магазинов и географии их расположения, активно развивает собственный сервис доставки — Магнит Доставка.
Большое количество заказов и хорошие условия сотрудничества делают работу с сервисом Магнит Доставка для курьеров в Нижнем Новгороде: максимально выгодными, очень удобными, а главное — стабильным источником дохода.
Присоединяйтесь к нашей команде!
Вы оказываете услуги по доставке заказов как самозанятый курьер и получаете вознаграждение от «Магнит» (АО «Тандер»). Самозанятость подходит как для подработки, так и для основного источника дохода.
Мы не штрафуем курьеров и не забираем комиссию и % с заказов
Чтобы начать работу — не надо никуда ехать, пройдите дистанционную активацию в удобное для вас время.
Смены от 4 часов. Вы сами выбираете время и сколько часов работать.
Курьеры Магнита получают выплаты раз в неделю, каждый четверг.
Самые активные курьеры имеют доход до 4500 ₽ в день.¹
Получайте доплаты за выполненные заказы и чаевые от клиентов.
Доставка заказов в удобном для вас районе Нижнего Новгорода.
Можете передвигаться по Нижнему Новгороду пешком, а можете доставлять заказы на личном авто, велосипеде или самокате.
Свежий воздух и физическая активность — что может быть лучше? Не нужно больше высчитывать 10000 шагов — с нами вы сделаете это легко и так, да ещё за это и платят.
Максимальный вес доставок для пеших курьеров: до 15 кг
Если любишь драйв и двигаться по городу за рулём — то это точно для тебя. На авто доход выше — больше доставок и выше их их стоимость. Зарабатывай на максималках!
Максимальный вес доставок для автокурьеров: до 35 кг
На педалях или электро — это не важно. Важно, что велокурьеры видят город и местность под своим углом, умеют отлично управлять двумя колёсами превращая их в хороший доход.
Максимальный вес доставок для велокурьеров: до 20 кг
Современный и мобильный вид транспорта для доставок. Умеете твёрдо стоять на ногах и при этом ещё и рулить — доставляйте быстрее и зарабатывайте больше.
Максимальный вес. доставок для курьеров на самокате: до 20 кг.
Стать курьером-парнёром сервиса Магнит Доставка можно, если вам есть 18 лет.²
Возраст: от 18 лет²
Документы: паспорт, СНИЛС, ИНН (номер)
Статус самозанятого или готовность им стать (оформляется удаленно за 15 минут)
Телефон: на Android версии 8.0 или выше с магазином Play Market
Для автокурьеров: автомобиль, водительское удостоверение, СТС.
1. Пройдите регистрацию. Заполните короткую анкету и запишитесь на активацию аккаунта.
2. Активируйтесь и получите доступ к приложению Магнит курьер. В выбранную дату и время с вами свяжется менеджер, ответит на ваши вопросы и поможет с оформлением.
3. Готово! Выбирайте расписание и район доставок – и можно выходить на первые заказы.
Доход зависит от количества смен и часов на слоте, а также как вы доставляете (пешком, на автомобиле, велосипеде/самокате). Вознаграждение курьера может составлять до 4500 ₽ в день.¹
Выплаты производятся раз в неделю, по четвергам на вашу карту.
У вас свободное расписание и вы сами выбираете когда выходить на доставки. Минимальный слот от 4 часов в день.
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Адреса магазинов:
40 лет Октября ул, 15/1
Агрономическая ул, 132/35
Адмирала Макарова ул, 18
Академика Королева Б.А. б-р, 2
Академика Сахарова ул, 111Б
Александра Люкина ул, 5
Артельная ул, 3
Баумана ул, 50
Бекетова ул, 44
Бекетова ул, 55
Белинского ул, 118/29
Белинского ул, 43
Богдановича ул, 7а
Богородского ул, 5/7
Большая Покровская ул, 46
Бонч-Бруевича ул, 1
Бориса Корнилова ул, 6/1
Бусыгина пр-кт, 20А
Бусыгина пр-кт, 34
Ванеева ул, 96
Верхне-Печерская ул, 8Б
Волжская наб, 14
Высоковский проезд, 11
Гагарина пр-кт, 101/5
Гагарина пр-кт, 180
Гагарина пр-кт, 5
Генерала Зимина ул, 26
Генкиной ул, 25А
Германа Лопатина ул, 6
Героя Васильева ул, 9
Героя Рябцева ул, 18
Героя Усилова ул, 2
Глеба Успенского ул, 1, корп.3
Глеба Успенского ул, 8
Горная ул, 28
Гороховецкая ул, 4
Гороховецкая ул, 48
Дьяконова ул, 22
Дьяконова ул, 26
Запрудная ул, 2
Ижорская ул, 34А
им Федоровского наб, 8
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 17
Июльских Дней ул, 1
Казанское ш, 10/5
Камчатский пер, 1, п.2
Карла Маркса ул, 8А
Коминтерна ул, 16
Комсомольская пл, 6/1
Космонавта Комарова ул, 12
Краснозвездная ул, 9
Красных Зорь ул, 17
Куйбышева ул, 8
Ленина пр-кт, 24Г
Ленина пр-кт, 28
Ленина пр-кт, 50
Ленина пр-кт, 57 А
Ленина пр-кт, 62
Ленина пр-кт, 65
Ленина пр-кт, 67/1
Львовская ул, 12а
Львовская ул, 3Б
Максима Горького ул, 160
Максима Горького ул, 24
Максима Горького ул, 70
Маршала Жукова пл, 7
Молитовская ул, 7
Московское ш, 167
Московское ш, 17в
Московское ш, 29
Надежды Сусловой ул, 2, корпус 1
Надежды Сусловой ул, 22А
Невзоровых ул, 7 А
Нижне-Печерская ул, 6
Перекопская ул, 3
Переходникова ул, 29
Премудрова ул, 7, к. 1
Республиканская ул, 27
Родионова ул, 11
Родионова ул, 191, корп. 1
Сергея Есенина ул, 12
Сергея Есенина ул, 39
Снежная ул, 4
Совнаркомовская ул, 26
Сормовское ш, 3
Сормовское ш, 9
Софьи Перовской ул, 9
Страж Революции ул, 18
Таганская ул, 4В
Тимирязева ул, 3/2
Тимирязева ул, 35
Тропинина ул, 12
Тунгусская ул, 2
Фруктовая ул, 3/1
Цветочная (Приокский) ул, 12
Чаадаева ул, 28
Черняховского ул, 11
Шаляпина ул, 20
Щербинки 1 мкр, 8
¹Указаны показатели (из расчета 25 заказов за смену). Условия дохода и результаты индивидуальны и могут отличаться от указанных в зависимости от города, количества выполненных заказов и прочих условий. Работа в качестве курьера-партнёра «Магнит Доставка» или как самозанятый. Чтобы узнать подробную информацию отправьте заявку.
²Cтатус самозанятого могут получить граждане РФ и ЕАЭС достигшие совершеннолетнего возраста.